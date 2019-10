„Me pidime su reisi kinni maksma ja sina pead nüüd selle eest tasuma oma keha müümisega!”

„Inimkaubandus kogub Eestis tuure ja senise transiitmaa asemel on Eesti muutunud sihtriigiks,” nentis enne rahvusvahelist inimkaubanduse vastu võitlemise päeva justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik Anu Leps. Inimkaubandusega seotud kuritegusid on tänavu registreeritud viis. „Nende hulgas on paar sunnitud tööjuhtumit, samuti mõned piiriülesed kuriteod,” täpsustas Leps.

Näiteks uuritakse praegu kuritegu, kus inimesed on tallu tööle pandud. Neid hoitakse seal lõa otsas muu hulgas sellega, et nad on pandud narkootilisi aineid tarvitama. Samuti on üks vietnamlaste üle piiri toimetamise lugu, kusjuures need inimesed olid ka Venemal tööalase ekspluateerimise ohvrid.

On ka üks varastama sundimise lugu, kus ohvrile öeldi: pead varastama, sest muidu juhtub sinuga midagi halba. „Samuti on paar alaealistega seotud lugu, kus keegi on kelleltki ähvarduste toel välja nõudnud paljastavaid pilte ja need saanud. Seejärel järgneb väljapressimine, et kui sa seda või teist ei tee, siis pildid avalikustatakse,” rääkis Leps.