Laeva saarlasest kapten Indrek Kivi ütleb, et tükis põnevam on Botnicaga mööda arktilisi jäämeresid seiklemas käia. „Siin passides motivatsioon läheb natuke alla küll,” lisab ta. Hiljaaegu naasis Kivi just Antarktikast – ta seilas Admiral Bellingshauseni kaptenina pingviinidele külla ja tagasi. Suvel tüürib ta aga Botnicaga põhjapoolusele Baffini saare ekstreemsesse polaarsesse külma. Laeva tõeline töö algab alles siis: hoida meretee keset jäämägesid vaba, et kaubalaevad saaksid maailma ühe kõige põhjapoolsema rauamaagikaevanduse juurde.

Tõsi, Eestis tänavu jääd küll ei ole, kuid kui tuleb, siis on jäälõhkuja asendamatu.