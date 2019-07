Eskiislahendus näeb tuuleparkidele ette kolm suuremat mereala. Neist suurim jääb Saaremaast edelasse – kaardirakendus ütleb pindalaks üle 128 000 hektari. Teine, üle 60 600 hektari suurune ala jääb Ruhnu saarest põhja poole. Kolmas on paika pandud juba kehtiva Pärnu mereala planeeringuga: see asub Kihnu saarest lõunas ja on üle 65 000 hektari suur. Peale nende on üks väiksem ala Saaremaast loodes.