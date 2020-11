Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing (EMSA) on mitu korda kirjutanud riigikokku, majandusministeeriumisse, teinud avalikke pöördumisi ja selgitanud, et veeteede ameti liitmine suurde ühendametisse pole „ratsionaalne ega aktsepteeritav ”.

EMSA esimees Jüri Lember rääkis, kuidas veeteede ameti liitmine sisuliselt maanteeameti juhtimise alla paneb kõva põntsu Eesti merendusele, millest osa on niigi juba kriisi serval. „Väga suur on tõenäosus, et uus ühendameti peadirektor ei saa olema mereasjandust tundev professionaal. Seetõttu on suur risk, et olles sunnitud pimesi – omamata teadmisi merendusest – uskuma või mitte uskuma seda, mida talle ette kantakse.”