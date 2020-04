Kaitseinvesteeringute keskus otsustas keset koroonakriisi osta mereväele Saaremaa firmalt Baltic Workboats AS kaks tuliuut väekaitsekaatrit. Laevad maksavad 3,9 miljonit eurot ja saavad valmis juba sel aastal.

Kaatrite tehnilised omadused on suures osas salajased, kuid teada on, et need suudavad arendada üle 30-sõlmelist kiirust ning on relvastatud kahe 12,7 mm kuulipildujaga ja vastase relvade vastu soomustatud.

Mereväe ülem kommodoor Jüri Saska püüdis väekaitsekaatri olemust tavalisele tsivilistile-maarotile selgeks teha. „Kui maa peal näeme liivakotte väeosade väravas, siis võiks öelda, et kaater on nagu liivakott sadama väravas ehk esimene kaitseliin,” ütles ta esimese hooga. Ent siis mõtles ringi. „Ei, see ei sobi. Liivakotid on ju paigal. Ütleme siis nii, et väekaitsekaater on nagu liikuv laskepesa,” leidis ta sobivama võrdluse.