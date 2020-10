Alles hiljuti pidi EKRE poliitik Mart Järvik lahkuma maaeluministri ametist. Skandaali keskmes oli pere, kelle PRIA võlgade kustutamise huvides käis ministeeriumi kabinettides kahtlane susserdamine. Kõnealusesse perekonda kuulub ka Rein Soosaar, kes on juhtumisi endise maaeluministri lapsepõlvesõber, koolikaaslane ja hõimlane.

Vahepeal on sama perekonna liikmed Tiit ja Tiina Soosaar soodustuskelmuses süüdi mõistetetud, karistuseks määrati aasta vangistust tingimisi. Aga rahakraanid on Soosaartele riigi poolt endiselt lahti, sest Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) on pidanud vajalikuks Soosaarte ettevõttet turgutada enam kui 100 000 eurose kriisilaenuga. Kes istub MES-i nõukogus? Jälle Mart Järvik.