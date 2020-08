Kooliaasta alguse pressikonverentsil teatas haridusminister Mailis Reps: „Eksperdid ei tahtnud meile ühtegi numbrit öelda, aga me kogu südamest palusime ja pinnisime ja lõpuks me jõudsime selle umbes kümne protsendini. See on terviseameti ja siis, ütleme viroloogide, parim teadmine.”

Eestis on kaks viroloogi, kes on avalikkusele koroonateadmisi jaganud ja valitsust nõustanud. Nendeks on Irja Lutsar ja Andres Merits, kuid nemad polnud 10% määrast enne ministri pressikonverentsi kuulnudki. See number tuli terviseametist, kes ministri palve peale võttis lahti gripi leviku modelleerimist puudutavad materjalid.