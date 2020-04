Minister Karusid kaob ka tulevikus. Helmed isepäisust ei salli

Superministeeriumi esimese korruse kohvikus istuvad koos lõunalauas ministrid Jaak Aab ja Taavi Aas. Mõlemad väljendavad siirast teadmatust. „Ma ei tea mitte midagi. Vaata, küsi Taavi käest – tema ka ei tea midagi,” ütleb Aab. Aas, pilk täis kimbatust, ütleb kiirete pearaputuste saatel: „Ma ei tea mitte midagi.”

Ministrid jäid samast majast oma kolleegist ilma. Paar tundi varem teatas väliskaubandus- ja IT-minister Kaimar Karu, et erakond lasi ta lahti. EKRE esimees Mart Helme helistas talle, teatas, et koostöö ei suju – hüvasti.

Pommuudisele järgnes vaikus. Keegi ei saa midagi aru – miks Karu vallandati? Mida ta valesti tegi? Millal keegi midagi selgitab? EKRE juhtide telefonid on tummad, muud infokanalid suletud.

Riigikogu EKRE fraktsiooni liikmedki on teadmatuses. Veel kaks päeva varem tundus videokoosolekul, et Helme ja Karu vahel on kõik korras.

Aasta eest EKRE-st välja visatud erakonna häälemagnet ja Tartu ringkonna esimees Indrek Särg ütleb, et see, kuidas Karuga käituti, pole talle võõras. Kui Helmete tahe temast lahti saada poleks Särjeni teiste erakonnakaaslaste kaudu jõudnud, oleks ka tema päevapealt minema aetud. „Helmed koguvad vimma. Nad ei ütle midagi, mulle ka ei öelnud. Ja kui enam viha pidada ei saa, siis lasevad selle korraga lahti,” selgitab Särg.

„Võib-olla ma polnud päris kõigega, mis Karu rääkis nõus, aga kuna ta oli sõltumatu, siis ta Helmetele ei meeldinud,” lisab ta.

Tunnike pärast esialgset uudist Karu vallandamisest hakkab kui koordineeritult olukorrale selgust tulema.

Esimene samm