Ministri palgaga moositakse keskerakondlasi „õigesti” hääletama

Need kaheksa keskerakondlast juhivad riigikogu komisjone. Kokku on riigikogus 11 alatist komisjoni ja samuti on koosseisust koosseisu loodud kolm erikomisjoni. Peale selle saab riigikogu luua probleemkomisjone, selles koosseisus loodi neid kaks. Kokku siis 16 komisjoni, millest igal on esimees ja aseesimees.

Mõistagi ei ole komisjoni juhtimine tasuta töö. Riigikogu lihtliikme palk on tänavu 4009 eurot ning komisjoni juht saab 5243 eurot kuus. Sama suurt palka saavad ka valitsuse ministrid. Komisjoni aseesimehe palk on natuke väiksem, 4626 eurot.