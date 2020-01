Miskit on mäda Raatuse koolis. Tartu linnavalitsus soovib tülikast vastaspoolest vabaneda

Teisipäeva õhtu. Äsja on lõppenud lepituskoosolek linnavalitsuse liikmete ja kooli hoolekogu ning juhtkonna vahel, et leida kriisile Raatuse koolis lahendus. Teised jäävad kohvi jooma ja vabas vormis vestlema, kuid üks direktori kritiseerijatest, kooli algklasside õpetaja ning juhtkonna liige Helina Mugra hakkab ära minema. Linna haridusosakonna juht Riho Raave palub Mugral teisele poole ust astuda ja temaga nelja silma all vestelda.

„Tahan sind aidata. Tõesti tahan. Tõsiselt pakun sulle võimalust, et aitan sul minna mõnda teise kooli,” meenutab Mugra endale üllatuseks tulnud juttu Raavelt. Ta palub selgitust.

„Sul on raske olnud ja [kooli direktorit] Toomast me ei vallanda, sa oled poole valinud, siin on toimiv meeskond,” on Mugra sõnul Raave vastus. Ta palub näiteid, kuidas on kooli vastu eksinud. Raave ütleb, et probleemiks on Mugra koostöö direktori osas kriitilise lapsevanema Piret Sapiga.

„Kui sa mu pakkumist vastu ei võta, siis annan kevadeks [kooli direktorile] Toomasele loa su vallandamiseks,” meenutab Mugra Raave sõnu.