Mitteametlike iluprotseduuridega võivad kaasneda valusad vigastused

Kliendi varbaküüne juures ja vahel olid haavad, turse ning põletik. Lähemal vaatlusel selgus, et eelmine pediküürija vigastas küüne töötlusel õrna nahka, kirjeldas ilusalong Lootose kosmeetik, küünetehnik ja jalahoolduse spetsialist Eili Kukumägi ühte juhtumit Eestis. Kuna varbad on jalatsites enamasti umbses keskkonnas, siis tekkis põletik. „USA-s on lühikese aja jooksul olnud mitu juhtumit, kus põletik läheb nii suureks, et sekkutakse kirurgiliselt, mis päästab amputatsioonist. Sellel kliendil õnneks nii hullusti ei läinud ja saime kiiresti lahenduse,” rääkis Kukumägi.