Nädal ajateenistuses ehk Varustus kätte ja kasarmu taha metsa

„Midagi ei saa aru,” ütleb Freddy (19), kes seisab koos tosina samuti kiilaka noormehega hallidest silikaattellistest maja raudukse taga ning ootab, et neid sisse kutsutaks. Mida peab tegema ja mis seejärel edasi saab, see on poiste jaoks kui võõras ulgumeri. Nad toodi 1. juuli hommikul suurema rühmana Tallinnast bussiga ajateenistusse. Juulikuu esimese kolme päeva jooksul tuuakse Tapale pea 700 ajateenijat. Ainult 47 laulu- ja tantsupeolist saavad veidikenegi ajapikendust ning tulevad teenistusse alles nädal hiljem.