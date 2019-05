Nädalavahetus varasemaks: LP ilmub suvel koos Eesti Päevalehega juba reedel

LP tellija jaoks on suurim muudatus see, et seni laupäeval ilmunud ajaleht jõuab postkasti juba päev varem. Seni reedel ilmunud Eesti Päevalehest ja LPst on tehtud ühisväljaanne, mis sisaldab endas mõlema lehe tugevamaid külgi ja traditsioone.

"Oleme saanud tellijatelt hulgaliselt tagasisidet, et nädalavahetuse ajaleht jõuab postkasti liiga hilja, tihtilugu alles laupäeva pärastlõunal. Samuti on suvisel ajal inimesed palju liikuvamad, mistõttu otsustasime suveperioodil pikendada nädalavahetuse lehe lugemisaega ja pakendada see veelgi mahukamaks nädalalõpuleheks, kus on nii päevauudised kui pikad intervjuud ja värvikad olemuslood ehk kõik see, mis seni Eesti Päevalehes ja LPs," kommenteeris muudatust Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau.