Nädalavahetusega koroonahaigete arv peaaegu kahekordistus

Haiglaravi on siiani vajanud kaks inimest, nende seisund on rahuldav.

Möödunud neljapäeval, 12. märtsi õhtul kuulutati välja eriolukord. Reede õhtuks oli nakatunuid teadaolevalt juba 79, mis pühapäeva õhtuks kasvas 171-ni. Need arvud näitavad üksnes analüüsiga tuvastatud haigeid, tegelikult võib koroonaviirust põdeda rohkem inimesi. Kokku on Eestis tehtud 1133 COVID-19 analüüsi. Haiglaravi on seni vajanud kaks tõbist, ülejäänud on kodusel ravil.