Avalikkuses tuli õdede suur töökoormus jututeemaks koroonaviiruse tõttu, aga tegelikult on see mure hõõgunud ammu. Juba üheksa aastat Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas töötanud õde Tuuli Albrant on üks paljudest, kes tunneb, et õed on ülekoormatud. Tema teeb praegu 12-tunniseid vahetusi, sest 24-tunnised on tema jaoks liiga kurnavad. „Teinekord tunnengi, et seda on liiga palju – kui patsiente on nii palju, siis pole hingamisruumigi. On hetki, kus ma ei saa ei sööma ega tualetti,” kurtis Albrant.

Õdede iseseisvate vastuvõttude arv on järjest suurenenud: kümme aastat tagasi oli õdede vastuvõtte pool miljonit. Seega on õdedel 2,7 korda rohkem ambulatoorset tööd.

Albranti sõnul on tema haigestumise korral kaks varianti: kas mõni kolleeg teeb ületunde või jääb vahetus katmata. „Sellisel juhul on sel päeval töötavatel õdedel koormus suurem, aga rohkem raha nad selle eest ei saa.”