Incel'id on mehed, kes arvavad, et on ilma jäetud seksist, millele neil oleks õigus. Sellest tundest võib saada poliitiline valik ja seksipuudusest jõud, mis realiseeritakse valimiskasti juures.

„Paremäärmuslus on poliitiline liikumine, mis psühholoogilises mõttes tuleneb enese tähtsustamise tundest: mul on millelegi õigus, aga ometi ma pole seda saanud,” ütleb Taani incel'ite uurija, filosoofia-ja psühholoogiakraadiga Christian Mogensen.

Millistest meestest saavad incel'id? Kus elavad nad oma viha välja? Ja kuidas lohutada meest, kes tunneb, et ühiskond teeb talle liiga?