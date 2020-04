Narva linnaarst: saime hallitanud kaitsemaskid

„Isikukaitsevahenditega on meil kehvasti,” tõdes Narva linnaarst Andrei Antonov. „Kinnastega praegu probleeme pole, täna (kolmapäeval – toim) tulid ka uued respiraatorid, aga maske meil põhimõtteliselt pole. Neid, mis paar nädalat tagasi terviseameti kaudu tulid, on peaaegu võimatu kasutada – niisked ja hallituslõhnaga,” nentis Antonov.

Antonov ütles, et kui sotsiaaltöötajad tulid kurtma, et maskid haisevad, võeti pakid lahti. „Nägime, et realiseerimisaeg lõppes 2011. aasta märtsis,” sõnas Antonov. „Maske on peale sotsiaaltöötajate vaja ka näiteks vabatahtlikel, kes inimestele toitu viivad,” lisas ta.

Tema sõnul oli probleeme umbes paari tuhande maskiga, mis tulid kuskilt laost. „Näha on, et ladudes korda pole, keegi pole ilmselt aastaid kontrollinud, kas või mis seis varudega on,” lausus Antonov.