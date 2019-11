Narva linnapea: on kuritegu mitte kasutada võimalusi, mida annab meile idanaaber

Narva on Vene piiri ääres. Kui tihti käite Venemaal?



Kord kuus või kord kahe kuu jooksul, sest meil on Venemaal sõpruslinnad. Teeme koostööd Ivangorodiga. Meil on ühised projektid – promenaadide ehitamine, Narva sadamapiirkonna arendamine –, sellepärast tuleb Venemaal käia.

Kapo soovitab poliitikutel olla Venemaal hoolas. Kui adekvaatsed on need soovitused?



Kapol on oma eesmärgid, mida nad peavad järgima. Nad peavad tegema ka ennetustööd, aga peale selle on igaühel ka endal pea otsas.

Kas teid on tahetud Venemaal värvata?



Jumal tänatud, ei. Värbamine ei käi niimoodi, et keegi tuleb ligi ja küsib: kas võin sind värvata, kas teed koostööd või mitte? Arvan, et see on sujuv protsess ja sa ei pruugi arugi saada, et teed juba kellegagi koostööd. Loodan, et minuga selliseid asju ei juhtu. Kapo selgitab, mida võid oodata ja mismoodi värbamine välja näeb. Kapo töö annab tulemusi.

Kuivõrd on Narvas tunda Venemaa kohalolu?