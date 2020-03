„Kõik naersid meile näkku, kui me hingamismask ees sünnipäevapeole läksime,” ütleb Helle Arop. Tema hääl telefoni teises otsas on jõuetu. Ta räägib aeglaselt. Kõik laused ei jõua lõpuni, sest tugev köhahoog peksab vahele. Taustalt on kuulda, et ka keegi teine justkui köhiks kopse välja. See on tema palatikaaslane.

Helle on üks 29-st Eesti inimesest, kes koroonaviiruse tõttu haiglaravi vajab. Ta on kõigest 22-aastane ehk selles vanuses noor, kes peaks selle „kerge külmetuse” justkui püstijalu läbi põdema. See on aga müüt, mis pannud paljud inimesed epideemiasse kergeusklikult suhtuma ja liikumispiirangutele käega lööma.

Helle näeb, kuidas „ikka käivad koosistumised, pundis jalutamised, kohvitamised”. Ta näeb seda Instagramist, mida haiglavoodis lehitseb. „Ma tahan kõigile südamele panna: palun ärge tehke seda! Mitte keegi nagu ei saaks aru.”