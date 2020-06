Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et praegu on psühhiaatrid ainukesed eriarstid, kelle juurde minemiseks peab alla 18-aastastel olema alati vanema kirjalik nõusolek. Nii jäävad abita paljud noored, eriti need, kelle suhted vanematega on keerulised. Homme on teema riigikogu sotsiaalkomisjonis arutluse all ja lisaks spetsialistidele on debateerima kutsutud ka SAPTK-i juht Varro Vooglaid.