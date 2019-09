Objektiivi rahastus sõltub varju jäävatest suurannetajatest

Objektiiv on Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) uudisteportaal, mis on ühiskonna konservatiivsemas servas üsna populaarne. Objektiiv levitab endast müüti kui ebatavalisest portaalist, mis elab üksnes oma tuhandete lugejate annetustest.

Tegelikult moodustavad väikeannetused SAPTK eelarvest vaid pisema osa. Suurem osa rahast tuleb avalikkusele täiesti teadmata allikatest. SAPTK on oma rahaasjades väga salatsev ja ka seekord ei soovinud Vooglaid mingeid sisulisi kommentaare anda.