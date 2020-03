Oht: pikaajaline isolatsioon võib põhjustada koduvägivalla kasvu

Hiina Hubei provintsis koduvägivallavastase MTÜ loonud Wan Fei sõnul on koroonaviiruse epideemial koduvägivallale tohutu mõju, vahendab Hiina väljaanne Sixth Tone, mis ei kuulu Hiina Kommunistlikule Parteile. Fei sõnul on pärast linnade karantiini panekut koduvägivallast teatatud peaaegu kaks korda rohkem. Ühele Hubei provintsi politseijaoskonnale teatati koduvägivallast selle aasta veebruaris kolm korda rohkem kui mullu samal ajal.

Vägivalla on pannud vohama nii hirm pikalt kestva karantiini ees kui ka majanduslik ebakindlus.

Fei sõnul on 90% Hubei provintsi koduvägivallajuhtumeid seotud COVID-19 epideemiaga. Tema arvates on vägivalla pannud vohama nii hirm pikalt kestva karantiini ees kui ka majanduslik ebakindlus. Hiina aktivistide hinnangul ei võta politsei neid juhtumeid piisavalt tõsiselt. Fei sõnul on nõrgenenud ka vägivallaohvrite toetussüsteemid, sest paljud senised ohvrite varjupaigad on nüüd võimude tahtel hoopis kodutute varjupaigad.

Stress suureneb



Psühhoterapeut Kait Sinisalu nentis, et kui pere on kokku surutud, suurenevad kõik stressitegurid. Ta on oma klientidelt varem tihti kuulnud lauset: ma käin tööl puhkamas. Kui kodus on stress ja vägivald, saab tööl, aga ka spordisaalis või kohvikus sellest eemale. Väljaspool kodu saab nii ohver kui ka vägivallatseja stressi veidigi maandada. Nüüd on koroonaviiruse kiire levik need võimalused inimestelt võtnud. „Nii et jah, kindlasti võime ennustada lähisuhtevägivalla kasvu. Igasugune isolatsioon suurendab riski,” nentis Sinisalu. Ta lisas, et isolatsioonis võib esineda rohkem tavalisi peretülisid ja vastastikust vägivalda – koos juuakse ja koos tülitsetakse. Ent see pole nii suur probleem kui peredes, kus on nagunii pidev füüsiline ja vaimne vägivald.

Kui naisel on rahaliselt võimalik võib karantiin anda alust, et ta saaks lastega kolida üüriruumidesse.

Sinisalu juhtis tähelepanu, et rohkem võib esineda ka seksuaalvägivalda. Paljude meeste jaoks on seksuaalakt enese maandamine ning naine peab alluma, sest muidu on mees tige ja kättemaksuhimuline.

Lastega isolatsiooni