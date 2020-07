Rääkides Freeh'st, kes on kunagine Föderaalse Juurdlusbüroo direktor ja nüüd aastaid USA-s advokaadina töötanud, nentis Gräzin, et on väga raske uskuda, et nii kvalifitseeritud ekspert lubaks endale sellist prohmakat.

"Ta ei laseks ennast niimoodi vahele võtta. Kui tegemist oleks väga selge huvide konfliktiga ja asi läheks halvaks, siis loetakse seda kliendi huvide reetmiseks, mis advokaadist usaldusväärset muljet ei jäta. Kas ta riskiks sellega, et jääb edaspidi sadadest klientidest ilma?" ütles Gräzin.