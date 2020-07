„Oli tunnetus, et kui kokku ei suuda leppida, on see mäng läbi,” kirjeldas eile Brüsselist naasnud peaminister Jüri Ratas Euroopa Ülemkogul valitsenud meeleolu. Surve riigi- ja valitsusjuhtidele leppida kokku majanduse taaskäivitamise kava ja uus pikaajaline eelarve (MFF) aastateks 2021–2027 oli suur. Samal ajal olid ka erimeelsused nõnda lõhestavad, et kokkulepe saavutati alles läbirääkimiste viienda päeva varastel hommikutundidel. Nõnda kaua pole ükski Euroopa Ülemkogu kohtumine varem kestnud.

