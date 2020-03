Tormihoiatuse andis peaminister Jüri Ratas kolmapäeval, kui teatas riigikogu infotunnis, et valitsus hakkab neljapäeval arutama vähemalt uut kriisi juhtimise korraldust. Kiiresti levis ka info, et ministritel lastakse kaaluda eriolukorra kehtestamist, mida on vaja radikaalsemate piirangute seadmiseks. Ratas lisas juba „soovituse”, et vähemalt saja osalejaga üritused võiks nüüd edasi lükata.