Viimase kolme aasta jooksul on üle kogu Eesti eemaldatud 371 postkasti. Tallinnast on ära võetud ligi pooled: varasema 159 kasti asemel on alles 88.

Arhitekt ja kunstnik, emeriitprofessor Leonhard Lapin kurdab, et tema Tallinna kesklinna kodu lähedalt on maha võetud kolm postkasti. Need asusid Peeter Süda ja Liivalaia tänava nurgal, Tõnismäe bussipeatuses ja Vabaduse väljakul Harju tänava alguses.

„Kujutage ette, linna peaväljakul ei ole postkasti,” imestab ta. „Kui tahta olla turistisõbralik linn, võiks linna tähtsamates kohtades postkastid ikka olla.”