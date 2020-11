Eesti vanasõna ütleb, et hallpead austa, kulupead kummarda. Ja õige ka – vanus tähendab kogemusi. Paraku on ameteid, kus lisaks kogemusele on vaja ka füüsilist jõudu, kiirust ja sitkust. Päästja peab jaksama kannatanut kanda, politseinik vastupõtkiva päti kongi suruda. Eesti seisab aga paraku silmitsi sellega, et suur osa meie siseturvalisuse tagajaist on tulevikus pensioniealised. Mida teha? Või tulebki lihtsalt leppida?