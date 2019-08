Kevadel ametisse astunud Jüri Ratase valitsus alustas kohe uudisega, mis ei meeldinud paljudele, kui teatas riigi eelarvestrateegiast rääkides, et 2020.–2023. aastal ei tõuse avaliku sektori töötajate palgad. Õpetajad, politseinikud, päästjad ja paljud teised peaksid neli aastat leppima külmutatud palgaga. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles, et palga külmutamine neljaks aastaks viiks õpetaja palga keskmise palgaga võrreldes tagasi sinna, kus see oli 2012. aastal.