Koroonaviirus on koolikorralduse segamini paisanud ning nõuab põhjalikke ümberkorraldusi mitmel rindel. Lapsevanemad on segaduses, õpetajad teadmatuses. Haridusministeerium on siiani vaikinud.

„Mitte mingisugust infot ei ole," ütles emakeeleõpetajate seltsi juhatuse esimees Kaja Sarapuu. „Ei saa aru, miks on ministeerium siiani vaikinud ja tuleb viimasel minutil juhistega välja. Õpetajad mõtlevad koolile juba augusti alguses."

Kõikide lapsevanemate, õpilaste ja õpetajate peas keerleb üks põhiküsimus: mis saab siis, kui koolis tuvastatakse nakatunu?