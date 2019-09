Pahased kohalikud: Kopli liinidele tuleb lubatust oluliselt rohkem kortereid

Kopli liinidele on jäänud vaid üksikud lagunenud ja pooleldi põlenud majad. Ehitus käib ja osa uutes kortermajades elatakse juba sees. Ometi on kohalik kogukond alles hiljaaegu teada saanud, et piirkonda tuleb esialgu kavandatust palju rohkem kortereid, ning kardab, et sealne taristu lihtsalt ei pea koormusele vastu.

2009. aasta. Üks konkurss Kopli liinide müümiseks on juba aia taha läinud. Linn otsustab kehtestada uue detailplaneeringu ja korraldada uue võistluse, et lagunev piirkond särama lüüa. Järgneb kuus aastat ja veel mitu läbikukkunud konkurssi, kuni linn annab teada, et Kopli liinide alale võib ehitada kuni 527 korteriga ühe- kuni viiekorruselisi elamuid ja 38 ühepereelamut. 2015. aastal ostab selle ala Fund Ehitus. Praegu seisab nende kodulehel, et liinidele tuleb umbes 900 uut kodu.

Kuidas nii palju?

Seda küsib Kopli selts – kogukonnaühendus, mida veab aastaid linnavalitsuses töötanud ja veel mõni aasta tagasi Nõmme linnaosa juhtinud Tiia-Liis Jürgenson. „Head ekskolleegid ja linnaisad, kuidas sellised otsused sünnivad? Millal te plaanisite kohalike elanike käest küsida, mis nad sellest arvavad, kui te laiendate liinide ehitusplaane?” pärib ta. „Või kui me poleks ise hakanud kummaliste muudatuste vastu huvi tundma, siis kuidas te plaanisite meile nendest ligi 350 uuest naabrist ja autost ning rannaala vähendamisest teada anda? Kas siis, kui juba pidulikult linti lahti lõigatakse? Selline ühe ehitusettevõtte huvide ees lömitamine haiseb, tekitab küsimusi ja kahtlusi, et ega ole tegemist mingi skeemiga, mida üritatakse jõuga ja salaja läbi suruda.”