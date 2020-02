Tegemist on pika saagaga, mille menetlus algas juba 2013. aastal. Vahepeal on toimunud mitmeid protsesse, mõned süüdistused on ära langenud ning nüüd algab kohtuasi uue kohtunikuga taas.

Loo keskmes on küsimus, miks otsustas pankrotihaldur Veli Kraavi loobuda üle 3,5 miljoni eurosest tsiviilhagist Anders Tsahkna vastu. Nimelt on Kraavi pankrotihaldurina kriminaalprotsessil kannatanu ehk pankrotti läinud ettevõtte OÜ Sillen Konsultatsioonid esindaja.