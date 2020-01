Pärast viit aastat levib Eestis taas koerte katk

Veterinaar- ja toiduameti andmetel on detsembrist Eestis registreeritud neli koerte katku haigestumise juhtumit – üks haigestunu oli rebane ja ülejäänud koerad. Enne seda polnud Eestis viie aasta jooksul registreeritud ühtegi koerte katku haigestumist. Katk jõudis koerteni tõenäoliselt metsloomadelt ja selle leviku vältimiseks tuleb loomi vaktsineerida.

Kõik koerad ei ole koerte katku vastu vaktsineeritud ja sellel on mitu põhjust. Tallinnas asuva loomade kiirabikliiniku vanemarst Anu Poopuu ütles, et kuna katku ei ole Eestis pikka aega diagnoositud, ei oska loomaomanikud seda karta ega vaktsineeri lemmikuid. „Ma usun, et sihilikult ei jäta ükski omanik oma looma vaktsineerimata,” arvas ta. Pigem on vaktsineerimata jäämise põhjus unustamine. Koerte katku vastu tuleb vaktsineerida mitu korda ja korduvvaktsiin võib ununeda. Poopuu lisas, et aeg-ajalt tuuakse mittevaktsineerimise põhjuseks koera kõrge vanus. Arvatakse, et pole enam mõtet vaktsineerida, sest koer liigub vähe ja on elu jooksul piisavalt vaktsiine saanud.