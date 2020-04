Üle 300 aasta tagasi Eestit räsinud katkust on jäänud palju rahvajutte ja katk on siiani raske haiguse sünonüüm. Lood meenutavad ka kunagi levinud, kuid ammu siit kandist kadunud salapärast halltõbe - malaariat.

Milline jälg jääb rahvapärimusse lõpuks koroonaviirusest, on praegu muidugi vara öelda, tõdeb folklorist Marju Kõivupuu. „Eks aeg näitab. Maailm pole kindlasti enam endine. Aga samas on tähelepanuväärne, et inimestel on hämmastav võime unustada ebameeldivat," sõnab ta.