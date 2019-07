Parkide dilemma: kas hoida ohtlikke põlispuid või tagada inimeste turvalisus?

Esmaspäeva õhtul langes Kadriorus pargiteele vana tamm. Kuigi üleeile keegi selle alla ei jäänud, juhtus neli aastat tagasi samas pargis õnnetus, kus pingil istunud naisele kukkus peale hobukastani haru. Naine viidi haiglasse, kus tal tuvastati mitu murdunud roiet.

Arborist Heiki Hanso sõnul peaks selliste õnnetuste ennetamine olema elementaarne osa parkide haldaja tööst. „Eks see paraku Eestis niimoodi käibki, et õnnetus ees ja mõistus järel,” rääkis Hanso. „Tallinnast võib näiteks tuua need jääpurikaohvrid ja fassaadiohvrid, lasteaia mänguväljaku ohver – alles siis märgatakse, kui keegi on surnud,” lisas ta.

Varem Kadrioru pargis töötanud Hanso sõnul oleks tammele peale vaadates olnud kohe võimalik öelda, et see puu varsti kukub. „Elus puit seal minu meelest ju täiesti puudus, ainsana oli [pildil] näha selline pruun mäda,” kommenteeris Hanso.