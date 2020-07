Patarei vangla alale said peale ehitajate pilgu heita ka arheoloogid, kes väljakaevamisi tehes avastasid nii mõndagi üllatavat. Näiteks tuli prooviaugust ehk šurfist nähtavale ideaalses seisukorras graniitplokkidest tugimüür. „Kuigi kõik me teadsime, et tal on selline paekivist ja tellistest koosnev fassaad, ei osanud keegi aimatagi, et siin all on nii perfektne graniidist vooder,” sõnas projektijuht Artur Ümar. Kuna sellisel kujul pole graniiti Eestist saada, arvatakse, et see on sisse veetud mujalt – näiteks Soomest.