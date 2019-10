Patsiendid pommitavad perearste piltidega punnidest ja põletustest

Kuusalu tervisekeskuse perearsti Susanna Kari sõnul on sotsiaalmeedia kaudu patsientidega suhtlemine järjest kasvav suund. „On perearste, kes on oma Facebooki konto pidanud liigse tülitamise tõttu sulgema,” ütles ta. Samas eelistab Kari sotsiaalmeedias suhtlemist isiklikule telefonile helistamisele. Ta ei tunne, et ükski patsient oleks tema vaba aega kuritarvitanud, olgugi et võetakse ühendust ka väljaspool tööaega ja nädalavahetustel. „Vastamine on ju alati minu enda teha,” tähendas ta. Ent sageli pole probleemid töövälisel ajal lahendatavad – soovitakse retsepti või aega vastuvõtule. Olenevalt teemast, vastab Kari mõnele patsiendile siiski ka väljaspool tööaega. „Väikeses kohas on kõik patsiendid ja nende haiguslood tuttavad,” ütles ta.