Kui elad vanemas korter- või elumajas, mida pole veel renoveeritud, seisab see valitsuse värske kava järgi lähematel kümnenditel kindlasti ees. Äsja kiitsid ministrid heaks 30 aasta plaani, mille alusel peaksid peaaegu kõik Eesti vanemad kodud ja muud hooned läbi tegema renoveerimiskuuri.

Majandusminister Taavi Aasa alluvuses valminud plaani järgi tuleks ette võtta Eesti oludes mammutlik ehitusprogramm ja korrastada tänapäevastele nõuetele vastavaks valdav enamik Eestis kasutatavaid vanemaid hooneid. Kokku maksaks see natuke alla 22 miljardi euro. Võrdluseks: see on suures plaanis kaks praegust Eesti riigieelarvet.