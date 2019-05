Pealtnäha ohutud mänguasjad võivad põhjustada viljatust

„See on kõige jubedam hetk minu elus,” meenutab kahe poja ema Merle (nimi muudetud – toim). Tema aasta ja kahe kuu vanune poeg Sander mängis äsja kingiks saadud plastleluga, mille küljes oli mitu pisemat detaili, ent see nägi täiesti ohutu välja ja oligi mõeldud väikelastele. Mänguasja kinkinud tädi ega lapsevanemad ei tulnud selle peale, et laps võib need pisividinad imelihtsalt ära murda. Aga täpselt seda poiss tegi. Kui ema silmanurgast last vaatas, toppis põnn parajasti üht lahti kougitud detali suhu. „Haarasin lapsest ja tõstsin ta jalgadest üles, tema suust kukkus see vidin põrandale... Hakkasin suure häälega nutma. Laps vaatas mind jahmunult, ta ei saanud üldse aru, mis juhtus,” meenutab ema. Ta tunnistab, et edaspidi jälgisid nad väga hoolikalt, mida lapsele mängimiseks anti.