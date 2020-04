Tallinnas saadi kiirkorras tööle labor, kus saab katsetada maskide materjale. Katsed tehti ka Magnumi ja Semetroni maskipartiiga.

Laborit on vaja ka selleks, et tollis ootab Eestis müüki saamist 50 maskisaadetist, millest osa dokumendid on kindlate võltsimistunnustega.

Loe edasi, kuidas TTJA, keskkonnauuringute keskus ja TalTech hakkavad teri sõkaldest eraldama.