Rahandusminister Martin Helme jätkas juba teist päeva käratsemist ja põhjendamata väidete pildumist. Peaminister Jüri Ratast Helme kinnitused Louis Freeh’ usaldusväärsuse kohta enam ei rahuldanud ja ta andis riigikantseleile ülesande uurida Helme palgatud USA advokaadi võimalikku huvide konflikti.

„Olen palunud, et riigikantselei vaataks [rahandusministeeriumi ja Louis Freeh’ vahel sõlmitud] lepingule peale, et kas seal võib olla huvide konflikt või mitte. Kindlasti ei tule see ainult lepingust välja, vaja on ka eri pooltega rääkida. Eks riigikantselei peab selle siis läbi viima. Seda loomulikult koostöös rahandus- ja justiitsministeeriumiga,” selgitas Viljandis maakonnavisiidil viibinud Ratas eile Eesti Päevalehele.