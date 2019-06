Peaminister Jüri Ratas: selge on see, et valitsus laguneb seest, mitte väljast

Kas teile tundub vahel, et selle valitsuse tegemine oli kohutav viga?



See on kindlasti väljakutse. Valitsuses on erinevate nägemustega erakonnad. Alati on keeruline, kui erakond tuleb opositsioonist valitsusse. Oli keeruline ka Keskerakonnal 2016. aastal.



Miks selle valitsuse liikmed sõimavad?



Sõimamine on Eesti ühiskonnas väga halb tendents kõigi inimeste, sealhulgas ministrite puhul. See külvab vaenulikkust ja viha, mida Eesti ühiskonnas vaja ei ole. Meil on vaja edasi minna, näha positiivseid tulevikunägemusi. Meil on vaja palju murekohtasid lahendada. Sõimamine, kellegi välistamine ei anna midagi juurde. Eesti on selles mõttes tolereeriv maa kõigi inimeste suhtes, kes siin elavad.



Teie valitsuse rahandusminister Martin Helme nimetas protestivaid teadlasi valitsuse pressikonverentsil punaprofessoriteks ja teie valitsuse siseminister Mart Helme nimetas neid rumalateks inimesteks. Eile ütlesid samad inimesed raadiosaates, et mõned riigiametnikud on vaenlased. Miks teie valitsuse ministrid nii räägivad?



Seda tuleb küsida nende käest. Minu kodune kasvatus on selline, et „rumal” ei öelda ühegi inimese kohta. Rahandusministri sõnakasutus mõnede teadlaste kohta ei pea paika. See, et teadlased valjul häälel näitavad 1%-ni [teadusele 1% SKP-st] jõudmise tähtust, on minu meelest oluline ja ma mõistan neid. Tänased rahalised võimalused seda ei võimalda, mis ei tähenda, et seda eesmärki meil poleks.