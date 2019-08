Peaminister Ratas läks Helme suvilasse ultimaatumiga

Reede õhtul sõitis peaminister Jüri Ratas nurjama EKRE katset vabaneda politsei- ja piirivalveameti peadirektorist Elmar Vaherist. Pärast viieminutilist autosõitu Varemurru puhkekeskusest, kus Keskerakond pidas möödunud nädalavahetusel suvepäevi, jõudis Ratas, kaasas Mailis Reps, Martin Helme suvilasse EKRE-Helmetega läbirääkimisi pidama.

Kümme minutit pärast kella üheksat õhtul postitas Martin Helme sotsiaalmeediasse rõõmu täis pildi: Mart ja Martin Helme, nende vahel Jüri Ratas ja tema käevangus Mailis Reps – kõik groteskselt keset lilli, mänguauto jalge ees, suvila terassil naeratamas.

Kriis sai otsa. Elmar Vaher jäi ametisse, Helmete nõutud distsiplinaarmenetlust ei tule. „Muidu ta [Elmar Vaher – J. T.] ei oleks tööle jäänud,” hindab Ratas oma tegevuse tähtsust.

Ent sotsiaalmeedias kuvatud naeratusest hoolimata on Ratas närviline, ärritunud. Ajakirjanikule kõlab tervituse asemel raske ja tüdinud ohe. Ratase muutunud iseloomu on märganud ka tema lähikondlased. „Ta töötab ja elab praegu tohutu pinge all,” ütleb Keskerakonna raudvara ja partei aseesimees Enn Eesmaa. „Tema lausungid on aja jooksul läinud reljeefsemaks ja selgemaks, tema kriitika on olnud selgemini väljendatav ja väljendatud,” kirjeldab ta Ratase üha kasvava pahameele väljendamist koalitsioonikaaslase EKRE kohta.