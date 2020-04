Kõik valitsused on silmitsi ränga koroonakriisiga. On üldteada, et raskel ajal koondub rahvas riigijuhtide seljataha. Seda on eriti ilmekalt näha valitsuste ja valitsusjuhtide toetusreitingute tõusust.

Ehkki igas riigis võivad küsimustel ja uuringutel olla oma nüansid, nii et täpseid võrdlusi ei saa teha, paistab suund valitsusjuhtide jaoks positiivne.

Värsked Saksamaa avaliku arvamuse uuringud näitavad, et Euroopa pikima staažiga valitsusjuhi Angela Merkeli tööd peab heaks suisa 80% sakslasi. Seda on 10% rohkem kui veebruaris ja märtsis.

Aga Eesti peaministri toetus püsib värske uuringu järgi paigal. Miks?