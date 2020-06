Peaminister Jüri Ratas on saanud end terve esimese poolaasta hästi tunda. Nende inimeste osakaal, kes eelistavad just Keskerakonna esimeest valitsusjuhi ametis näha, on püsinud stabiilselt ja pikka aega märkimisväärselt suur.

Koroonakriisist ei õnnestunud Ratasel küll lisapunkte võtta, kuid toetus ei andnud ka järele. Tundus, et peaminister on end tugevale platoole tsementinud.

Aga mida ei muutnud koroonakriis, seda muutsid epideemia taandudes Keskerakonna kohta tekkinud ebamugavad küsimused.