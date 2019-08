Pensionitõus aeglustub ja jääb palgatõusust maha

Viimased 20 aastat on Eestile olnud imelise majanduskasvu aeg. Keskmine palk on 20 aastaga tõusnud viis korda ja seetõttu on väga hoogsalt kasvanud ka riiklik esimese samba pension. Tulevikus võib kasv aga olla aeglasem.

Kui keskmine palk kasvaks meil 20 aastaga uuesti viis korda, oleks keskmine kuupalk 2039. aastal umbes 7000 eurot. Euroopa Komisjoni ennustuse kohaselt on see aastal 2039 aga pigem 3274 eurot.

Pension suureneb indekseerimise tulemusel igal aastal. Pensionitõusu kõige suurem mõjutaja on see, kui palju kasvab sotsiaalmaksu laekumine riigieelarvesse. Seda mõjutab omakorda palgatõus, aga ka töötavate inimeste arv.