Keskerakonna peamine valimislubadus selle aasta riigikogu valimistel oli erakorraline pensionitõus, mis pidi pensione juba järgmisel aastal sada eurot tõstma. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et järgmise aasta riigieelarve kiidetakse heaks täna ja siis on lõplikult paigas eri valdkondade arvud. Ta ütles, et valitsuse eesmärk on võimalusel tõsta pensioni kiiremini, kui pensioni indekseerimine võimaldab.