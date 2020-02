Perearstid tegid haigekassale ettepaneku suuremaks ümberkorralduseks haiguslehtede määramisel ning haiguspäevade tasustamisel. Näiteks pakutakse välja, et kolmel esimesel haiguspäeval ei peakski inimesed oma tööandjale tõendama enda haigust töövõimetuslehe abil ning inimene peaks koju jääma kokkuleppel tööandjaga.

Ettepaneku tagamaa on see, et arstide hinnangul ei vaja lühiaegsed haigestumised meditsiinilist sekkumist jms.

Samas, sel lahendusel on ka omad ohud. Ehk hakatakse haiguslehti kuritarvitama ja võetakse lihtsalt näiteks peojärgne päev vabaks?