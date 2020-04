Perevägivalla kuritegude arv on paari aastaga kasvanud ligi tuhande võrra

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna värskest analüüsist nähtub, et perevägivalla kuritegude registreerimine on aasta-aastalt suurenenud. See on toonud kaasa lähisuhtes toime pandud kehalise väärkohtlemise juhtumite menetlusotsuste arvu suurenemise. Möödunud aastal tehti kohtueelses menetluses selliste juhtumite puhul lõplikke menetlusotsuseid 3264 kuriteo ja 2288 isiku kohta, 2017. aastal 2382 kuriteo ja 1735 isiku kohta.

Kõikidest lõpuni menetletud juhtumitest jõudis möödunud aastal kohtusse 51%.