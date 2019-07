Pidutsevad turistid tekitavad hirmu ja kahandavad kinnisvara väärtust

Eesti korteriühistute liidu juristi Irina Reva sõnul kurdetakse liidule lühiajaliselt välja üüritud korteritega seotud probleeme üle Eesti, sagedamini on muresid Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus. „Korteriühistu peab suuremaid kulutusi kandma, et maja korras hoida – tihedamini koristama, turvakaamerad paigaldama, remonti tegema,” kirjeldas Reva probleemi olemust. Konflikt majaelanikega võimendub tihti olukorras, kus korteri üürileandja ise majas ei ela. Sel juhul on väljaüüritud korteri omanikuga kontakti saamine ja turistidega kaasnevatest probleemidest rääkimine raskendatud.

Reva nentis, et korteriühistul ei ole õigust korteri lühiajalist väljaüürimist, näiteks Airbnb veebikeskonna kaudu, oma majas ära keelata. Ometi seda tehakse.