Pisarad ja kohtutee ehk Kui lapse hüljanud vanur vajab hooldust

Eestis on kümneid tuhandeid täiskasvanuid, kel on põhjust väita, et nende isa või ema pole omal ajal nende kasvatamises või üleval pidamises osalenud, vaid on lapsepõlve rikkunud joomise ja vägivallaga.



Sageli ei ole neil vanemaga aastakümneid mingeid suhteid. Kuni ühel hetkel tuleb kohalikult omavalitsuselt teade, et nüüd tuleb hakata selle vanema hooldekoduarveid maksma.



Võib ainult ette kujutada, mis tundeid selline teade tekitab.